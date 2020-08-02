البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر دون تأجيل

المصدر: واشنطن - رويترز

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستجري الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان يبدي مخاوفه بشأن التصويت الإلكتروني عندما طرح فكرة تأجيل التصويت.

وقال ميدوز لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) «سوف نُجري الانتخابات في الثالث من نوفمبر وسيفوز الرئيس».

وأثار الرئيس الأميركي في وقت سابق، احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بالرغم من أن موعدها منصوص عليه في الدستور، مشيراً إلى احتمالية تزوير الانتخابات عبر التصويت بالبريد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news