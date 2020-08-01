مقتل 7 أشخاص في تصادم طائرتين بولاية ألاسكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مسؤولون في ولاية ألاسكا الأميركية إن تصادما بين طائرتين في الجو في مدينة أنكوريدج يوم أمس الجمعة أدى إلى قتل سبعة أشخاص من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.



وقالت قوات ولاية ألاسكا إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين.



وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.

وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.

وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.

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