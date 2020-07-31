بريطانيا تؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود "كورونا" لزيادة الإصابات

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم، إنه سيؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود العزل العام لمدة أسبوعين على الأقل بسبب زيادة معدلات الإصابة بكوفيد-19.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي ”كان يحدونا الأمل أن نعيد يوم السبت الأول من أغسطس آب في انجلترا فتح عدد من الأنشطة ذات المخاطر الأعلى التي بقيت مغلقة... اليوم أخشى أننا سنؤجل هذه التغييرات لمدة أسبوعين على الأقل“.

وأضاف ”أعرف أن الخطوات التي نتخذها ستكون ضربة حقيقية لكثير من الناس... أنا حقا، حقا آسف لذلك لكننا ببساطة لا يمكننا المجازفة“.

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