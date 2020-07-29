تركيا تعتمد قانوناً مثيراً للجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي

المصدر: انقرة - أ ف ب

اعتمد البرلمان التركي، اليوم، مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.

وهذا القانون يرغم أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك" على أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

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