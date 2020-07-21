مقتل 18 شخصاً في هجوم على حفل زفاف في نيجيريا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل مسلّحون 18 شخصاً وأصابوا 30 آخرين بجروح في هجوم استهدف حفل زفاف في ولاية كادونا في شمال نيجيريا المضطرب، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون أمس.

وأوضحت المصادر أنّ مسلّحين يستقلّون درّاجات نارية اقتحموا مساء الأحد حفل الزفاف في قرية كوكوم-داجي في منطقة كورا وأطلقوا النار على الضيوف.

وقال المسؤول الإداري في المنطقة بيج كاتوكا أيوبا لوكالة فرانس برس إنّ المسلّحين "قتلوا 18 شخصاً في حفل الزفاف وأصابوا 30 آخرين بجروح، غالبيتهم من الشباب".

وأضاف "قُتل 15 شخصاً على الفور بينما توفي ثلاثة آخرون في المستشفى".

وأكّد المتحدّث باسم شرطة الولاية محمد جالينجي لفرانس برس وقوع الهجوم لكن من دون أن يعلن عن أيّ حصيلة.

وقال "تمّ الإبلاغ عن خسائر في الأرواح خلال الهجوم، لكن ليس لدينا بعد العدد النهائي للضحايا".

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