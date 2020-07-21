3 وفيات جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث وفيات خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن هناك «40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها ثلاث حالات موصولة على أجهزة التنفس الإصطناعي». وذكرت أنه تم تسجيل 8360 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 65.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: «نواجه ازدياداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا أمر نتشاركه مع العالم أجمع، الخوف القادم هو انتشار أوسع للفيروس في فصل الشتاء القادم وسنواجه ذلك حيث تم تجهيز 1000 سرير في منطقة النويعمة بأريحا بالتعاون مع قوات الأمن الوطني».

وتابع، «لم يعد هناك مجال أي مجال للتراخي أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية سواء كان التباعد أو الكمامة أو التعقيم»، وأوضح أن «الأجهزة الأمنية توقع العقوبات يومياً على غير الملتزمين».

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