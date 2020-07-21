رئيس الجزائر يتوعد المعتدين على الأطقم الطبية

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

توعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بتطبيق أقسى العقوبات على المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، موضحاً أنه لا يريد الوصول إلى مرحلة فرض «الحجر الصحي» بالقوة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي الجزائري: «الأطباء تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري. الأسبوع المقبل سأوقع على مرسوم لرفع العقوبات على المعتدين على جيشنا الأبيض».

وأضاف: «العقوبات ستراوح بين 5 و10 سنوات حبساً للمعتدين على أطقم المستشفيات». معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للاعتداءات التي طالت الأطقم الطبية. كما عبر تبون، عن استيائه من تصرفات بعض المواطنين الجزائريين الذين لم يلتزموا بالحجر المنزلي الصحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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