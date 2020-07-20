منظمة الصحة: كوفيد-19 يشكل مخاطر أكبر على السكان الأصليين بالعالم

المصدر: جنيف-رويترز

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن السكان الأصليين البالغ عددهم نحو نصف مليون شخص في أنحاء العالم معرضون بدرجة أكبر لمخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة الظروف المعيشية المتردية في الغالب.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة إن عدد الإصابات بالفيروس بين السكان الأصليين في الأمريكيتين تجاوز 70 ألفا إضافة إلى أكثر من ألفي وفاة حتى السادس من يوليو تموز.

وحث المسؤول الدولي الحكومات على اتخاذ كل الاحتياطات الصحية الضرورية وخاصة تتبع المخالطين لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأضاف في إفادة عبر الإنترنت من مقر الأمم المتحدة في جنيف "لا يجب أن ننتظر لحين وجود لقاح. يجب أن ننقذ الأرواح الآن".

ووفقا لإحصاء لرويترز فقد تخطى عدد الإصابات بالمرض في العالم 14.5 مليون حالة وفاقت الوفيات 600 ألف.

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