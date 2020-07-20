الفوضى تعصف ببرلمان تونس والرئيس يهدد بحله

المصدر: تونس - د ب أ

هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، باللجوء إلى الدستور لوضع حد للفوضى التي تعصف بالبرلمان في تهديد مبطن بحله.

وقال الرئيس سعيد في اجتماع مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه في القصر الرئاسي اليوم "الوضع غير عادي بالمرة، لم تشهده تونس بالمرة، البرلمان صار يعيش حالة من الفوضى لا أحد من التونسيين يقبل بها".

وأضاف سعيد في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة "الوضع لا يمكن أن يتواصل، لدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح لنا بالحفاظ على الدولة التونسية".

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