تعذر رؤية الهلال بالسعودية والجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى

افادت تقارير إخبارية سعودية، اليوم، بتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، وبذلك يكون يوم غد هو المكمل للشهر، ويوم الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا السعودية قرارا بهذا الخصوص، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج الرسمية لتحري رؤية الهلال في المملكة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الإثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.

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