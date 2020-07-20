رئيس وزراء بريطانيا: نتائج تجربة لقاح أسترا زينيكا "أنباء إيجابية للغاية"

المصدر: لندن - رويترز

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النتائج الأولية للتجارب السريرية على لقاح تنتجه شركة أسترا زينيكا لمرض كوفيد-19 بأنها "أنباء إيجابية للغاية".

وقال جونسون على تويتر في تغريدة نشر فيها رابطا للبيانات "هذه أنباء إيجابية للغاية. تهنئة لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أكسفورد".

وأضاف "لا توجد ضمانات. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

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