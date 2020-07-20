جلسة سرية للبرلمان المصري بشأن تفويض السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، جلسة هامة بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، إن الدستور في المادة (152) يشير إلى أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل القوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية في المادة (130) قالت إن الجلسة يجب أن تكون سرية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وأكد الشريف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، مساء أمس الأحد، أن "الجلسة المنعقدة بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ستكون سرية بطبيعة الحال، طبقًا للائحة الداخلية".

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