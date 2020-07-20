قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس عدنان غيث

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اعتقلت قوات إسرائيلية، أمس، محافظ القدس عدنان غيث.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن «قوات الاحتلال دهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله».

ووفق الوكالة، «كان المحافظ غيث قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظاً للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية».

من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان أمس برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ما أسفر عن إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news