6109 إصابات جديدة في روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 6109 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى نحو 771 ألف حالة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس «كورونا» في روسيا قولها: «إنه تم تسجيل 95 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 12 ألفاً و342 حالة وفاة. فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين ليتجاوز 550 ألفاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news