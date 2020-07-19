مصر: اللواء محمد مرسي وزيراً للإنتاج الحربي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لوزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمد مرسي، والذي تولى المنصب خلفاً للوزير الراحل محمد العصار.

وتوفي وزير الدولة للإنتاج الحربي في الحكومة المصرية، الفريق محمد العصار، مساء الاثنين قبل الماضي، وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدت مصرنا العزيزة رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

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