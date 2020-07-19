زعيم كوريا الشمالية يناقش تعزيز «الردع العسكري»

المصدر: سيؤول - د. ب. أ

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وناقش «القضايا الرئيسة المتعلقة بمواصلة تعزيز الردع العسكري في البلاد»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع الذي عقد يوم السبت ناقش أيضا «المهمة الاستراتيجية» للوحدات العسكرية الرئيسة للتعامل مع «الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية».

وقالت الوكالة إن «الاجتماع الموسع ناقش قضايا تكثيف الحزب تعليم وتوجيه القادة والمسؤولين السياسيين بالجيش الشعبى» و «شدد على ضرورة تسليح الضباط القادة الشباب».

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