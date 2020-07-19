الجيش السوداني سيقاضي الصحافيين والناشطين الذين "يهينونه"
أعلن الجيش السوداني السبت أنّه سيتّخذ إجراءات قانونيّة بحقّ الصحافيّين والناشطين الذين يُوجّهون "إهانات" تطال المؤسّسة العسكريّة.
وقال الجيش في بيان إنّه تمّ رصد "عدد من المخالفات والإساءات" بحقّ القوّات المسلّحة التي "باشرت فتح بلاغات مع النيابات المتخصّصة".
وأضاف أنّ الإجراءات تطال "مجموعة من الناشطين والإعلاميّين وغيرهم" داخل السودان وخارجه.
وأشار البيان إلى أنّ الإجراءات اتُّخذت بعد "تجاوز الإساءات والاتّهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطّط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنيّة".
وقال الجيش في بيان إنّه تمّ رصد "عدد من المخالفات والإساءات" بحقّ القوّات المسلّحة التي "باشرت فتح بلاغات مع النيابات المتخصّصة".
وأضاف أنّ الإجراءات تطال "مجموعة من الناشطين والإعلاميّين وغيرهم" داخل السودان وخارجه.
وأشار البيان إلى أنّ الإجراءات اتُّخذت بعد "تجاوز الإساءات والاتّهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطّط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنيّة".
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