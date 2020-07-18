تونس تحبط مخططات إرهابية لـ"داعش"

المصدر: تونس - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أنها أحبطت مخططات لعنصر موال لتنظيم "داعش" الإرهابي باستخدام متفجرات ضد أهداف أمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية استخباراتية أفضت إلى إيقاف العنصر التكفيري الموالي لـ"داعش" وإيداعه السجن ما حال دون إتمامه لمخططاته.

وأفادت الوزارة بأن التحقيقات بشأن العنصر الموقوف أثبت أنه تلقى تكوينا معمقا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية.

وهذا ثاني مخطط إرهابي تكشف عنه وزارة الداخلية التونسية خلال أسبوعين، بعد إعلان إيقافها في وقت سابق لمتشددين متورطين في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت سياحية ومقرات سيادية.

وتعود آخر عملية إرهابية في تونس إلى التفجير الانتحاري قرب العاصمة والذي استهدف دورية أمنية على مقربة من السفارة الأميركية في مارس الماضي وخلف قتيلين، منفذا التفجير، إلى جانب وفاة عنصر أمني.

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