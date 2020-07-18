فلسطين: تسجيل 532 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المصدر: القدس المحتلة - وفا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات النشطة في فلسطين إلى 7759.

وأوضحت الصحة في تقريرها، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالتي وفاة منذ الصباح، في بيت كاحل بمحافظة الخليل، والعيزرية، ما يرفع حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس في فلسطين إلى 58.

وأشارت إلى تسجيل 104 حالات تعاف في فلسطين، بينها 73 في محافظة الخليل، و29 في محافظة نابلس، وحالتان في محافظة جنين، ما يرفع عدد حالات التعافي في فلسطين إلى 1770.

وبينت أن 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم إجراء 2327 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها.

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