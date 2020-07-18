كوريا الشمالية تطور لقاحاً ضد فيروس كورونا

المصدر: سيؤول - د ب أ

ذكرت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن كوريا الشمالية أعلنت قيامها بتطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مجلس الأبحاث العلمية في بيونج يانج اليوم السبت أن علماؤه يجرون حاليا تجارب سريرية لتطوير لقاح ضد الفيروس.

وذكر تقرير صادر عن لجنة العلوم والتكنولوجيا الحكومية الكورية الشمالية أن معهدا للأحياء الطبية تحت قيادة أكاديمية العلوم الطبية الكورية الشمالية، يقود جهود تطوير لقاح، باستخدام ما يعرف بـ"انزيم محول للانجيوتنسين2" أو "إيه.سي.إي.2".

ويعمل هذا الإنزيم على تحويل الانجيوتنسين 1 إلى الانجيوتنسين 2 ووظيفة الانجيوتنسين 2 هو امتصاص الصوديوم.

وذكرت كوريا الشمالية أنها أكدت مناعة وسلامة لقاحها، من خلال اختبارات على الحيوانات وأن تجارب سريرية بدأت من هذا الشهر.

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