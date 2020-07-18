طعن شخصين في وسط مدينة لندن.. والشرطة تستبعد ارتباط الحادثة بعمل إرهابي

المصدر:
  • الإمارات اليوم - رويترز
التاريخ:
قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن اليوم في الحي المالي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما.
وقالت شرطة لندن في بيان إن "رجال الشرطة تعاملوا مع حادث منفرد في برودجيت سيركل تعرض فيه شخصان للطعن".واستبعدت الشرطة ارتباط الحادثة بالإرهاب.
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