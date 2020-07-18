جونسون: الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير

المصدر: لندن ■رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير، وحذر من أن الملاهي الليلية، ومناطق لعب الأطفال، يجب أن تظل مغلقة، وأن تبقى حفلات الزواج محدودة. وأضاف جونسون أن السلطات ستسمح، ابتداء من أكتوبر، للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية. لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية، بشكل أكبر، ابتداء من نوفمبر. وأوضح أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر، في فرض إجراءات العزل العام، ابتداء من اليوم السبت.

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