رئيس مجلس النواب الليبي يزور الجزائر اليوم

المصدر: الجزائر ■د.ب.أ

كشف تقرير إخباري أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، سيصل الجزائر، مساء اليوم السبت، في زيارة تدوم يومين، هي الثانية من نوعها في غضون شهر.

وأوضحت صحيفة «الخبر» الجزائرية، في موقعها الإكتروني أمس، أن عقيلة صالح سيبحث، خلال زيارته إلى الجزائر، تطورات الأزمة الليبية، ومساعي الحل السياسي في هذا البلد. وذكر التقرير أن عقيلة صالح سيلتقي، غداً الأحد، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) سليمان شنين. ولفت أنه سيناقش مع المسؤولين الجزائريين آخر تطورات المشهد الليبي، خصوصاً بعد الخطوة المصرية الأخيرة، المتعلقة بتسليح القبائل والتدخل العسكري باسمها في ليبيا.

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