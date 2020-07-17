زلزال قوي يهز بابوا غينيا الجديدة وتحذير من تسونامي

المصدر: بورت مورسبي-وام

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر اليوم شرق بابوا غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول موجات مد عالية " تسونامي " .

وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة " 02:50 " بتوقيت غرينتش، كان على عمق 85 كلم وعلى بعد مئات الكيلومترات من العاصمة بورت مورسبي.

وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ سكان المناطق الساحلية القريبة إلى أخذ الحيطة بسبب خطر حصول أمواج مد عالية خطرة.

وبابوا غينيا الجديدة هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا " ثاني كبرى الجزر في العالم " في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا.

وغالبا ما يتعرض الأرخبيل لزلازل بسبب وقوعه على " حزام النار " في المحيط الهادي، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية ينتج عن احتكاكها ببعضها بعضا نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

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