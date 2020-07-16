إثيوبيا تبلغ السودان بعدم صحة أنباء ملء سد النهضة وغلق بواباته

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية بعدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، موضحة أن وزير الري والمياه لم يدل بتصريحات أمس، عن بدء عملية ملء السد.

جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين مع القائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوساييي تيبا، صباح اليوم، حيث قال القائم بالأعمال الإثيوبي إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة.

وأشار إلى أنه لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد، كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي حول قضية سد النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وجدد مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الإفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاثة، ورفض أي إجراءات أُحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل "سد الروصيرص" الذي يقع على مسافة قريبة من سد النهضة الإثيوبي.

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