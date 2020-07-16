تحذير سعودي من "كارثة يحتاج العالم إلى سنوات للتخلص من آثارها"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مساء أمس الأربعاء، أن "خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية".

وقال المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة بخزان صافر، إن "الحوثيين يبتزون العالم في قضية خزان صافر الذي يهدد بكارثة كبيرة".

وأوضح أن "المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن التسرب النفطي من خزان صافر سوف تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، وقد تتسبب في كارثة تحتاج إلى سنوات للتخلص من آثارها".

وشكك المندوب السعودي، في "خطط الحوثيين ونواياهم"، معربا عن "إدانة المملكة للأعمال غير المسؤولة لميليشيات الحوثي التي تسببت في وضع ناقلة النفط في المقام الأول"، مؤكدا أن "هذه الميليشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية".

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