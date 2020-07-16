كوريا الشمالية تستأنف الترويج لبرامج سياحية

استأنفت كوريا الشمالية، التي فرضت إغلاقاً كاملاً في يناير الماضي، في أعقاب التفشي العالمي لفيروس كورونا، على ما يبدو، الترويج لبرامجها السياحية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

ونشرت شركة «كومجانغسان» الدولية للسفر الكورية الشمالية صوراً لجبل «جيومغانغ» في موقعها الإلكتروني، روجت فيها للمميزات الفريدة للجبل.

ونشرت شركة السفر في وقت سابق من هذا الشهر ما زعمت أنها خطابات من سياح أجانب سابقين لجبل «جيومغانغ» أعربوا فيها عن أملهم باستئناف برنامج السياحة.

ويعتقد أن بيونغ يانغ تستعد لاستئناف تلك البرامج للأجانب، التي أصبحت مصدرها الرئيس للعملات الأجنبية، في ظل العقوبات الدولية.

سيؤول Àد.ب.أ

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