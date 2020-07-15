الصين تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على قانون هونج كونج

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين استدعت السفير الأميركي للاحتجاج على قانون الحكم الذاتي الخاص بهونج كونج الذي أقره الكونجرس الأميركي ووقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسي قوانغ لدى اجتماعه مع السفير الأميركي تيري برانستاد إن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات على كيانات وأفراد أميركيين معنيين من أجل حماية مصالحها.

وأمر ترامب أمس الثلاثاء بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج بموجب قانون أمريكي لمعاقبة الصين على ما وصفها بأنها "إجراءات قمعية" ضد هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة مما دفع بكين للتحذير من عقوبات انتقامية.

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