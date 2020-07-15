ترامب مغردا: أخبار عظيمة عن لقاحات كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة مقتضبة قال فيها إن هناك "أخبارا عظيمة بشأن اللقاحات".

وتتزامن تغيردة ترامب مع إعلان فريق الباحثين الذي يجري دراسة على لقاح شركة "مودرنا" ضد فيروس كورونا، أن المصل آمن، كما أكدوا أنه حفز استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين في المرحلة الأولى للتجارب.

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أمس أن التجارب السريرية للقاحها لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو الحالي.

وتعد شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء الذي أصاب لغاية اليوم أكثر من 13 مليون شخص في العالم وأوقع أكثر من 570 ألف وفاة.

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.

وتخوض مجموعة من الدول منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة نحو 570 ألف شخص.

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