قرقاش: طبول الحرب حول سرت الليبية تهدد بتبعات خطيرة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، من التبعات الخطيرة لقرع طبول الحرب حول سرت بليبيا، ودعا إلى تجاهل التحريض الإقليمي وغاياته، وجدد تمسك الإمارات بوقف إطلاق النار والمرجعيات الدولية الواضحة واللجوء للحل السياسي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على "تويتر": "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

وأضاف ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

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