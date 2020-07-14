أميركا اللاتينية تتخطى أميركا الشمالية بعدد وفيات كورونا

المصدر: ​سانتياجو- رويترز

أظهر إحصاء، نشرته وكالة "رويترز" الأخبارية، أمس الاثنين، أن عدد فيات فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية تخطى نظيره في أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

واستنادا على البيانات الرسمية فقد سجلت أميركا اللاتينية بحلول يوم الاثنين 144680 وفاة بالمرض حتى الآن مقارنة بتسجيل 143847 في أميركا الشمالية التي تضم كندا والولايات المتحدة.

وتم تسجيل أول حالات مؤكدة للإصابة بالمرض في الأميركتين بفارق أيام في أواخر فبراير شباط وظهرت أولا في كندا ثم الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي البداية شهدت الولايات المتحدة وكندا تسارعا بوتيرة أكبر في عدد الحالات.

لكن أميركا اللاتينية واجهت صعوبات جمة في احتواء التفشي بمجرد انتقاله خارج الأحياء الراقية التي كانت الإصابات فيها في العادة لمن سافروا إلى الخارج.

وساهم شيوع الفقر والعمالة غير الرسمية وتدهور أوضاع الرعاية الصحية خاصة في المناطق النائية في انتشار المرض على نطاق أوسع.

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