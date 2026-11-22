أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بالقمة العالمية للحكومات، وذلك عقب اختتامها أمس حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان.

وأكد سموّه أن «القمة الحكومية» أصبحت منصة عالمية تبني الجسور.. وتختصر المسافات.. وتقرب الحكومات.. وترسخ تبادل المعرفة من أجل خير البشرية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اختتمت القمة العالمية للحكومات اليوم في جمهورية الدومينيكان أعمال الحوار الإقليمي مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات، ونخبة من الوزراء والقيادات الاقتصادية وصنّاع القرار».

وأضاف سموه: «فخور بالقمة الحكومية التي أصبحت منصة عالمية تبني الجسور.. وتختصر المسافات.. وتقرب الحكومات.. وترسخ تبادل المعرفة من أجل خير البشرية».

وشارك في حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان، 10 رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، وأكثر من 70 متحدثاً، وممثلو أكثر من 30 دولة، و120 شركة من القطاع الخاص، تبادلوا الرؤى لمستقبل الشراكات والتعاون الدولي ضمن 35 جلسة حوارية و15 لقاء قيادياً، غطت ستة محاور شملت الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

محمد بن راشد:

• فخور بالقمة الحكومية التي أصبحت منصة عالمية تبني الجسور.. وتختصر المسافات.. وتقرب الحكومات.