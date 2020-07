بالفيديو.. الظهور الأول لميلانيا ترامب بقناع "كورونا"

ظهرت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، للمرة الأولى مرتدية كمامة طبية في مكان عام، بعد ظهور زوجها الرئيس دونالد ترامب منذ عدة أيام مرتديا الكمامة.

ونشرت السيدة الاولى على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا خلال زيارة قامت بها إلى مركز يهتم بالأطفال والعائلات ويقدم لهم المساعدات والاستشارات.

وعلقت ميلانيا على المقطع المصور، بمنشور جاء فيه "كان من دواعي سروري قضاء الوقت مع الموظفين والأمهات والأطفال في Mary Mary House، وهو مكان يساعد على تقوية العائلات ويوفر المهارات الحياتية والاستشارات والموارد التعليمية لمساعدة النساء غير المتزوجات وأطفالهن الضعفاء".

