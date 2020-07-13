بالفيديو.. الظهور الأول لميلانيا ترامب بقناع "كورونا"

ميلانيا ترامب. أرشيفية

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

ظهرت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، للمرة الأولى مرتدية كمامة طبية في مكان عام، بعد ظهور زوجها الرئيس دونالد ترامب منذ عدة أيام مرتديا الكمامة.

ونشرت السيدة الاولى على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا خلال زيارة قامت بها إلى مركز يهتم بالأطفال والعائلات ويقدم لهم المساعدات والاستشارات.

وعلقت ميلانيا على المقطع المصور، بمنشور جاء فيه "كان من دواعي سروري قضاء الوقت مع الموظفين والأمهات والأطفال في Mary Mary House، وهو مكان يساعد على تقوية العائلات ويوفر المهارات الحياتية والاستشارات والموارد التعليمية لمساعدة النساء غير المتزوجات وأطفالهن الضعفاء".

 

يذكر بأن ترامب، ارتدى يوم السبت الماضي، قناع الوجه للمرة الأولى أمام الكاميرات أثناء اجتماعه مع الجنود الجرحى وموظفي الرعاية الصحية الذين كانوا يرعون مرضى كورونا في مستشفى ماريلاند، وشوهد الرئيس وهو يسير في أحد أروقة المنشأة مرتدياً قناعا أزرق كحليا يغطيه ختم رئاسي ذهبي على جانبه.

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