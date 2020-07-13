وفاة الأبنة الصغرى لنيلسون مانديلا

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تتدفق برقيات ورسائل التعزية من مختلف دول العالم إلى أسرة زيندزي مانديلا، الابنة الصغرى للراحل نيلسون مانديلا، بعد وفاتها عن عمر يناهز الـ59 عاماً.

وانهالت رسائل التعزية على أسرة زيندزي، التي شغلت سابقا منصب سفيرة جنوب أفريقيا في الدنمارك.

تركت زيندزي وراءها أربعة أطفال هم، زوليكا، زوندوا، بامباتا وزويلابو. وكان بامباتا قد أعلن عن وفاة والدته بعدما نشر منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يحدد سبب الوفاة بعد.

وعلّق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على وفاتها، قائلاً: "لقد فقدنا جندياً".

فيما قام أحد نشطاء مواقع التواصل بتعزيتها بوصفها بالثورية "الشرسة" وما أظهرته في حبها وتعلقها بالأرض.

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