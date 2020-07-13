المغرب يسجل 93 إصابة جديدة

المصدر: الرباط - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المغربية إلى 247 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 15 ألفاً و635.

ولفتت الوزارة إلى شفاء 147 مصاباً، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 12 ألفاً و212، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 856 ألفاً و325 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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