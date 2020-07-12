الجزائر: 483 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

المصدر: الجزائر - د ب أ

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 13 حالة عن اليوم السابق.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 ألفا و195 بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا، جمال فورار، في الإيجاز الصحافي اليومي. كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1011.

وكشف فورار، عن تسجيل 368 حالة تعافي جديدة، ما يزيد عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 13 ألفا و743. فيما يتواجد 58 مريضا في العناية المركزة.

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