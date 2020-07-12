لبنان: عدد إصابات قياسي بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المصدر: بيروت - أ ف ب

سجل لبنان، اليوم الأحد، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع تسجيل 166 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية بحسب وزارة الصحة العامة.

وهذه الحالات الجديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2334. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عبر "تويتر" بأن فرقه "تعمل على نقل 131 شخصا، مؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من منطقة رومية (شرق بيروت) إلى مبنى مخصص للحجر الصحي في منطقة الكرنتينا".

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن هذه الحالات ضمن الـ166 إصابة التي تم الإعلان عنها اليوم، موضحا أن هذا الرقم هو "الذروة" منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير. لكنه طمأن بأن كل تلك الإصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن امكانية نقل العدوى قائمة ولكن ليست كبيرة.

وبعدما شهد استقرارا في الأسابيع الماضية مع بدء رفع تدابير العزل تدريجيا في لبنان، ارتفع عدد الإصابات فجأة منذ يوم الجمعة الماضي.

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