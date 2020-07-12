السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلي بسبب كورونا

المصدر: رام الله - أ ف ب

أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، فرض حظر تجول ليلي وخلال عطلة نهاية الأسبوع يستمر أسبوعين بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات به.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت "منع الحركة يوميا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين"، على أن يسري القرار أيضا من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news