الهند تستخدم ملعباً شهيراً للحجر على الشرطيين المصابين بـ «كوفيد-19»

المصدر: كالكوتا - أ.ف.ب

تعتزم الهند استخدام مدرج إيدن غاردنز الشهير لرياضة الكريكت في مدينة كالكوتا القادر على استيعاب 80 ألف متفرج، كموقع لفرض حجر صحي على شرطيين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت سلطات الهند المتضرر بشدة جراء الوباء.

وقال رئيس اتحاد الكريكت في منطقة البنغال أفيشيك دالميا «من واجبنا المساعدة ودعم الإدارة في لحظات الأزمة هذه. سنستضيف طواقم الشرطة المصابين الذين يكافحون ضد (كوفيد-19) لتمضية فترة الحجر الصحي».

وأصيب نحو 550 شرطياً في كالكوتا بفيروس كورونا المستجد الذي أودى باثنين منهم.

وستُنشر مئات الأسرّة في المدرج، في ظل الضغط الكبير الذي تتعرض له مستشفيات المدينة.

وباتت الهند ثالث أكثر البلدان تضرراً بوباء «كوفيد-19» في العالم لناحية عدد الإصابات، مع أكثر من 820 ألف مصاب توفي منهم أكثر من 22 ألفاً.

وخلال الأشهر الأخيرة، استخدمت مدرجات عدة بينها سانتياغو برنابيو في مدريد، وماراكانا في ريو دي جانيرو لتخزين المعدات الطبية أو استقبال المرضى.

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