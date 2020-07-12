4000 يتطوعون لاختبار لقاح لـ «كورونا» في ألمانيا

المصدر: توبينغن - د.ب.أ

سجل نحو 4000 متطوع أنفسهم كموضوعات لدراسة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، في المستشفى الجامعي ببلدة توبينغن الألمانية. وقال مدير الدراسة، بيتر كريمسنر، لوكالة الأنباء الألمانية، أول من أمس: «إنه وضع رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص، ليكونوا موضوعات اختبار». وقد بدأت دراسة سريرية بالعيادة الجامعية في منتصف شهر يونيو، لاختبار تحمل اللقاح الذي طورته شركة «كيور فاك» للأدوية الحيوية ببلدة توبينغن. ومنذ ذلك الحين، تناول نحو 50 شخصاً العقار. ووفقاً لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن. وقال كريمسنر إن كل شيء على ما يرام حتى الآن.

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