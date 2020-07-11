تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229 ألفاً و480 حالة.

أضافت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها سجلت 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2181 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 165 ألفا و396 شخصا.
 

 

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