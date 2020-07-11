رئيس كازاخستان يهدد بإقالة الحكومة إذا أخفقت في مكافحة «كورونا»

المصدر: نور سلطان ■رويترز

قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أمس، إنه قد يقيل الحكومة إذا فشلت إجراءات العزل التي فرضتها للمرة الثانية لمدة أسبوعين في كبح تفشي فيروس كورونا في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

ونقل مكتب توكاييف عنه القول: «ستثور تساؤلات حول قدرة الحكومة على العمل بتشكيلتها الحالية» إذا لم يحدث تحسن بحلول نهاية الإغلاق.

وسجلت كازاخستان، التي فرضت إجراءات عزل عام جديدة في الخامس من يوليو نحو 55 ألف إصابة، بما في ذلك 264 وفاة. وارتفع عدد الحالات الجديدة، أول من أمس، إلى رقم قياسي يومي بلغ 1962 قبل أن ينخفض إلى 1726 أمس.

كما أمر توكاييف مجلس الوزراء بإنعاش الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو.

توكاييف أمر مجلس الوزراء بإنعاش

الاقتصاد.

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