موسكو تُعيد فتح المدارس وتُلغي إجبارية ارتداء الكمامات في الشوارع

المصدر: موسكو- رويترز

قالت موسكو، أمس، إنها ستُعيد فتح المدارس والجامعات، الأسبوع المقبل، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة الروسية إلى 568 حالة.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن التفشي يتراجع في المدينة، وإن الوقت قد حان لتخفيف المزيد من القيود.

وقال إن المدارس والجامعات والمعسكرات الصيفية والمراكز الثقافية يمكن أن تعود للعمل الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه اعتباراً من التاريخ نفسه لن يفرض على سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، لكن سيظل وضع الكمامات إلزامياً داخل المتاجر والمنشآت الطبية وفي شبكة المواصلات العامة.

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