مراكز المكافحة في إفريقيا تطالب بزيادة فحوص «كورونا»

المصدر: نيروبي ■رويترز

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أمس، إنه ينبغي للدول الإفريقية زيادة فحوص فيروس كورونا، وإلزام الناس باستخدام الكمامات مع تجاوز حالات العدوى في القارة نصف مليون إصابة مؤكدة.

وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينغاسونغ إن حالات الإصابة الجديدة زادت بنسبة 24% في القارة في الأسبوع الماضي.

وسجلت إفريقيا 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة حتى أمس، وفقاً لبيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف نكينغاسونغ في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من أديس أبابا «الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة».

وقال إنه يجب على الدول الإفريقية، التي لا توجد بيانات جديرة بالثقة لدى الكثير منها، أن تتبنى نهجاً يتسم بالجرأة لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وزيادة الفحوص.

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