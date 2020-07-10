رئيس الأركان الإسرائيلي في حجر صحي

المصدر: القدس المحتلة ■د.ب.أ

أعلن الجيش الإسرائيلي دخول رئيس الأركان أفيف كوخافي في حجر صحي أمس، بعد مخالطته ضابطاً مصاباً بكورونا، وذلك بعد يوم واحد من دخول وزير الحرب بيني غانتس في حجر صحي هو الآخر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع «تويتر» أمس: «الجنرال أفيف كوخافي كان قبل أسبوع برفقة ضابط تأكد اليوم أنه مصاب بفيروس كورونا، وبناء على تعليمات وزارة الصحة سيدخل رئيس الأركان وضباط آخرون إلى الحجر الصحي».

وأضاف: «الجنرال كوخافي يشعر بصحة جيدة دون أية أعراض، وسيتم فحصه قريباً».

في غضون ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن غانتس وافق على استدعاء ألفي جندي من الاحتياط قبل نهاية يوليو الجاري للمساعدة في مواجهة كورونا.

ومن المتوقع أن يساعد جنود الاحتياط في فرض الإغلاق في المناطق التي يتم فرض الإغلاق فيها.

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