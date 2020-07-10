زيادة يومية قياسية في الإصابات بإندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

أعلنت إندونيسيا تسجيل 2657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، في ثاني يوم على التوالي يتم فيه تسجيل عدد قياسي للإصابات.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المعنية بمكافحة «كوفيد-19»، أحمد يوريانتو، إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بـ«كورونا» في البلاد إلى 70 ألفاً و736.

وأشار يوريانتو إلى حدوث 58 حالة وفاة إضافية، ما يزيد إجمالي الوفيات إلى 3417.

وقال وزير الصحة المحلي في إقليم جاوة الغربية، بيرلي حمداني، إن تحاليل 200 طالب في كلية عسكرية بباندونغ، عاصمة الإقليم، جاءت إيجابية.

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