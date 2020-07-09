ميركل: لا يمكن مكافحة جائحة «كورونا» بالكراهية والتحريض

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن اعتقادها بأن أزمة «كورونا» أوقفت الشعبوية والأكاذيب والكراهية عند حدودها.

وفي كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت ميركل أمس: «لا يمكن مكافحة الجائحة بالأكاذيب والتضليل، كما لا يمكن مكافحتها بالكراهية والتحريض، وقد اتضح للشعبوية المنكرة للحقائق، حدودها». ولم تفصح ميركل عن من تعنيه بكلامها الذي قوبل بتصفيق الحضور لبعض الوقت.

وتابعت ميركل أن «الديمقراطية تحتاج إلى الحقيقة والشفافية».

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