عناصر "داعش" يقتلون رجلاً وزوجته في منزلهما بالموصل

المصدر: الموصل - د ب أ

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا رجلا وزوجته، واختطفوا مقاولين اثنين في حادثين منفصلين بمدينة الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن"عناصر من عصابات داعش هاجمت اليوم أحد المنازل في البلدة القديمة بالموصل فقتلوا رجلا وزوجته قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "عناصر من داعش اختطفوا اليوم أيضا مقاولين اثنين في ناحية حمام العليل (20كم جنوب الموصل) خلال توجههما إلى مقر عملهما، ومازال مصيرهما مجهولا حتى الآن".

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم تنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف لداعش في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أنه "وفق معلومات دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابي في قضاء طوز خرماتو (170كم شمال بغداد)".

وأضافت أن "هذه الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل من بينها كهف يضم عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه، وقد خرجت قوة لتفتيش مكان هذه الضربات".

ومازالت مناطق عديدة من محافظتي نينوى وصلاح الدين وكركوك تشهد نشاطا لعناصر داعش، الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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