رئيس وزراء مصر: الفريق العصار كان مبتسماً وبشوشاً قبل وفاته

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

استهل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجلس اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بالتعبير عن الأسى والحزن لرحيل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء أمس الأول، وقال: "لقد فقدنا أخاً عزيزاً علينا جميعاً، قامة عظيمة خدم مصر في فترة شديدة الدقة والصعوبة، بعد ثورة 2011، وكذلك بعد ثورة 2013، وسيشهد التاريخ لهذا الرجل ودوره الوطني العظيم، مع جميع قيادات القوات المسلحة في هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن".

وأضاف مدبولى: "لم يتأخر الفريق العصار يوماً في تنفيذ أي مهام تطلب منه، وكان يعكس دائماً انضباط المدرسة التي تربى فيها وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية، وعقب توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي قام بنهضة كبيرة في كل قطاعات الوزارة، ولقد شرفت بزمالتي مع الراحل الكريم الفريق محمد العصار، الذي أدى مهامه حتى آخر لحظة، وعند زيارتي له قبل وفاته، كان كما عهدته دوماً راضيا بقضاء الله، مبتسما وبشوشا كعادته، وهادئ النفس، ونتمنى من الله أن يدخله فسيح جناته، جزاء ما قدمه للوطن من جهود كبيرة".

وتوجه مدبولي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفريق العصار، ولشعب مصر، ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الوزراء للوقوف دقيقة حداداً على روح الوزير الراحل.

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