الحياة تدب مجدداً في الخرطوم بعد إغلاق 3 أشهر

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

بدأت الحياة تعود مجددا الأربعاء إلى العاصمة السودانية بعد إغلاق دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعادت حركة السيارات إلى شوارع الخرطوم، وفتحت المحال التجارية والمطاعم أبوابها منذ الصباح.

وأزالت الشرطة الحواجز التي كانت أقامتها في الشوارع الرئيسية لمراقبة حظر التجوال الذي فرض منذ السادس عشر من أبريل الماضي.

وأعلنت السلطات السودانية إنهاء الإغلاق الكامل الذي استمر 84 يوما، مع الإبقاء على حظر التجوال أثناء ساعات الليل وإغلاق صالات الأفراح والجامعات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح "أن ساعات الحظر تبدأ من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا"، مؤكدا أن صالات المناسبات والتجمعات لا تزال متوقفة حتى نهاية أغسطس. كما أعلن "العودة التدريجية للمؤسسات الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل".

وبلغ عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في السودان، بحسب الأرقام الرسمية، 9997 بينها 622 وفاة.

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